LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Caruso tra gli ultimi ad arrendersi | gruppo a 1’30” quando mancano 20 km al traguardo

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16:53 Martinez, Kuss, Roglic, Vingegaard, Evenepoel, Soler, Mas, Ayuso, Thomas. Tra poco saranno loro i principali protagonisti, una battaglia a tutto campo che metterà in palio successo die maglia Roja. Si accendono i fuochi d’artificio! 16:51 Collaborano e ci provano fino alla fine i quattro davanti:, Kron. Lazkano e Rui Costa difendono con i denti il minuto e venticinque di vantaggio sulmaglia rossa, che si sta organizzando sempre con i Jumbo davanti per la sparata finale. 16:49 Poco più di 15 km e si scatenerà l’infero. Ricordiamo che l’arrivo non è posto in cima al muro di Xarret de Cati, ma la linea delsarà posta dopo 4 km di autentica picchiata, tecnica ...