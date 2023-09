LIVE Udinese-Frosinone 0-0 LIVE | palo di Soulè | il VAR toglie un rigore ai ciociari | Primapagina

(Di sabato 2 settembre 2023) 2023-09-02 19:35:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Dopo i due anticipi di ieri sera, continua oggi con altre quattro gare la terza giornata di Serie A. Assieme a Bologna-Cagliari e in attesa dei due match delle 20.45 che vedono in campo Atalanta-Monza e Napoli-Lazio,è la sfida in programma alla Dacia Arena alle 18.30: i friulani, reduci dal pari di Salerno, vogliono portare a casa il primo successo in stagione davanti al proprio pubblico, i gialloblu hanno come obiettivo quello di dare continuità alla prestigiosa vittoria ottenuta contro l’Atalanta in casa, dopo aver convinto anche col Napoli. Andrea Sottil ha tenuto Samardzic ma ha perso Beto nel finale di mercato, passato all’Everton, e punta su Lucca, mentre Eusebio Di Francesco ha avuto alcuni rinforzi importanti, come Reinier dal Real Madrid, Kaio ...

- Frosinone (sabato ore 18.30) GUIDA ROSSI - RICCI IV: VOLPI VAR: FABBRI AVAR: MIELE 28' IL VAR TOGLIE UN RIGORE AL FROSINONE - Ferreira atterra Gelli in area, per Guida non ci sono dubbi sul ...All'Arena, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 trae Frosinone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Arena,e Frosinone si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Frosinone: sintesi e moviola 1 - primo controllo per l'...Formazioni UFFICIALI Bologna - Cagliari e- FrosinoneBOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Moro, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago ...

Diretta Udinese - Frosinone (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

Alle 18:30 calcio d'inizio di Udinese-Frosinone. Di Francesco punta sui due juventini Soulé e Barrenechea dal 1'. Di seguito le scelte ufficiali: Udinese (3-5-2): ...Il team bianconero di mister Sottil è pronto per il match contro il Frosinone. Non perdere tutta la diretta dell'incontro minuto per minuto ...