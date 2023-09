LIVE Udinese-Frosinone 0-0 LIVE | palo di Soulè | il VAR toglie un rigore a testa

- Frosinone (sabato ore 18.30) GUIDA ROSSI - RICCI IV: VOLPI VAR: FABBRI AVAR: MIELE 28' IL VAR TOGLIE UN RIGORE AL FROSINONE - Ferreira atterra Gelli in area, per Guida non ci sono dubbi sul ...All'Arena, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 trae Frosinone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Arena,e Frosinone si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Frosinone: sintesi e moviola 1 - primo controllo per l'...Formazioni UFFICIALI Bologna - Cagliari e- FrosinoneBOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Moro, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago ...

Diretta Udinese - Frosinone (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

Serie A 2023/2024, 3a giornata. Le ultime notizie sulla partita Atalanta-Monza: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Alle 18:30 calcio d'inizio di Udinese-Frosinone. Di Francesco punta sui due juventini Soulé e Barrenechea dal 1'. Di seguito le scelte ufficiali: Udinese (3-5-2): ...