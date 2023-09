LIVE Sinner-Wawrinka | US Open 2023 in DIRETTA | il veterano svizzero sulla strada verso gli ottavi

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di terzo turno degli UStra Jannike loStan. Sarà il sesto confronto diretto tra i due, con l’altoatesino in vantaggio finora per 3-2, ma che ha subito una sconfitta nell’unico precedente a Flushing Meadows datato 2019. Il vincente dell’incontro troverà agliuno tra il tedesco Alexander Zverev ed il bulgaro Grigor Dimitrov., ventiduenne di San Candido, si presenta a questo appuntamento dopo aver vinto i primi due turni con un perentorio parziale di sei set a zero. Vincitore di due titoli in stagione, tra cui il primo Masters 1000 conquistato in quel di ...

In campo tutti gli azzurri ancora in gara: prima Matteo Arnaldi, poi Jannike Lucia Bronzetti 21.58 " MATCH SHELTON. Ben elimina Karatsev in quattro set, 6 - 4 3 - 6 6 - 2 6 - 0. agli ottavi contro Tommy Paul, vincitore di Davidovich Fokina sempre in quattro. 21.45 " ...TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIe Wawrinka scenderanno in campo sabato 2 ... sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche unastreaming. Questa sarà ...Speranze italiane risposte sue Berrettini. US Open 2023 il calendario completo Lunedì 28 agosto - 1° turno maschile, 1° turno femminile Martedì 29 agosto - 1° turno maschile, 1° turno ...

LIVE Sinner-Sonego, US Open 2023 in DIRETTA: il derby italiano vale il 3° turno OA Sport

Un sabato speciale, un sabato italiano. New York si colora d'azzurro con Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti in campo tra il pomeriggio ...Jannik Sinner oggi contro Lorenzo Sonego agli Us Open 2023. Matteo Berrettini in campo come Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Tanti italiani impegnati nella quarta giornata dell'US Open, tutti da se ...