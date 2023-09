LIVE Sinner-Wawrinka 6-3 | 2-6 | 6-4 | 3-2 | US Open 2023 in DIRETTA | l’italiano è avanti di un break

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Rovescio incrociato vincente di. Ennesima seconda. 30-30 Stavolta la prima di servizio c’è, ma la palla corta finisce in rete. Momento molto delicato. 30-15 Largo il diritto di, che continua ad essere troppo altalenante in battuta. Neanche una prima perfinora in questo game. 30-0 Pizzica la riga il diritto di, qui è andata bene. 15-0 Rovescio incrociato pesante di, in rete il back difensivo dello svizzero. 3-2 Esce di poco il rovescio lungolinea di. Si salva ancora, che sembra essersi ripreso dal black-out di inizio quarto set, quando ha commesso diversi errori gratuiti. Ora lo svizzero è nuovamente piuttosto solido. 40-30 In rete la ...