LIVE Sinner-Wawrinka 6-3 | 2-6 | 6-4 | 2-1 | US Open 2023 in DIRETTA | lo svizzero evita il doppio break

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Palla corta dici arriva, passante di diritto dell’italiano, in rete la volée dello. 30-15 Servizio vincente che ci voleva. 15-15 Lungo il rovescio diin uscita dal servizio. 15-0 Largo il rovescio incrociato dello. 2-1 Altro servizio vincente,resta aggrappato alla partita.ha mancato un’occasione ghiotta per mettere un’ipoteca sulla partita. C’è ancora da lottare. A-40 Servizio vincente dello. 40-40 Questa voltanon regala nulla, lo scambio si allunga esbaglia di diritto. 40-A Back di rovescio di...