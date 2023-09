LIVE Sinner-Wawrinka 6-3 1-4 | US Open 2023 in DIRETTA | arriva la reazione dello svizzero

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Lungo il dritto in corsa dell’altoatesino. 2-4 Game. Il nastro trattiene il rovescio lungolinea dell’elvetico, che torna alla battuta. AD-40 L’elvetico spreca un comodo recupero su una palla corta non ben riuscita dell’avversario. 40-40 Prodezza difensiva di, che gioca un gran lob di dritto chiudendo il punto a rete. AD-40 Servizio vincente di Jannik. 40-40 Ancora doppio fallo dell’azzurro…il terzo. AD-40 ACE dell’altoatesino e nuova palla del 2-4. 40-40il doppio fallo di. 40-30 Perde il controllo del dritto incrociato. 30-30 Servizio, drop e passante. Alè Jannik! 15-30 Scappa via il dritto inside in dell’azzurro, che appare nervoso. 15-15 Disastroso lo schiaffo al volo di ...

21.44 " SET. Jannik intasca il primo parziale contro Wawrinka, 6 - 3 . 21.24 " MATCH ALCARAZ. Carlos lascia un set a Evans, ma è lui a raggiungere Matteo Arnaldi agli ottavi 20.56 " MATCH ...NEW YORK (USA) - Un altro amico da affrontare, un'altra vittoria da conquistare. Jannik, dopo il derby dominato contro Lorenzo Sonego , è pronto a sfidare oggi (2 settembre) al terzo turno degli US Open lo svizzero Stan Wawrinka , con cui si è allenato spesso a Montecarlo . Segui ...Prestazione da favola di Matteo Arnaldi che elimina il n. 16 del seeding Cameron Norrie e si qualifica per gli ottavi di finale di uno Slam per la prima volta in carriera., invece, ritrova Wawrinka sul suo cammino a Flushing Meadows dopo 4 anni. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky. Sul nostro liveblog cronaca e ...

LIVE Sinner-Wawrinka, US Open 2023 in DIRETTA: si gioca ad un orario "accettabile" OA Sport

Tra Jannik e Stan sarà il sesto confronto: il bilancio è 3-2 per l'azzurro. Nel bilancio, però, c'è un prima e dopo il 2019, quando un giovane Sinner perse due volte di fila con l'elvetico. Chi vince ...NEW YORK (USA) - Un altro amico da affrontare, un'altra vittoria da conquistare. Jannik Sinner, dopo il derby dominato contro Lorenzo Sonego, è pronto a sfidare oggi (2 settembre) al terzo turno degli ...