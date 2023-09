LIVE – Sinner-Wawrinka 6-3 0-2 | terzo turno US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 2 settembre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli US(cemento outdoor). Torna in campo il tennista azzurro, che dopo le comode vittorie ai danni di Hanfmann e Sonego trova sulla sua strada il secondo tennista più anziano di sempre (dopo Connors) ad aver raggiunto ilnello slam newyorkese. Nonostante i 38 anni,ha vinto due belle partite contro Nishioka ed Etcheverry e proverà a dare del filo da torcere. Sulla carta si tratta di un match proibitivo per l’elvetico dato chesta vivendo un’ottima stagione e, nello specifico, un’ottima estate con la semifinale a Wimbledon e il titolo in Canada. Inoltre, è ...

NEW YORK (USA) - Un altro amico da affrontare, un'altra vittoria da conquistare. Jannik, dopo il derby dominato contro Lorenzo Sonego , è pronto a sfidare oggi (2 settembre) al terzo turno degli US Open lo svizzero Stan Wawrinka , con cui si è allenato spesso a Montecarlo . Segui ...Giornata importante per il tennis italiano con tre azzurri impegnati nei terzi turni: Lucia Bronzetti, Matteo Arnaldi e Jannik. Ecco l'ordine di gioco di oggi: QUI LA PREVIEW DEGLI IMPEGNI ...Prestazione da favola di Matteo Arnaldi che elimina il n. 16 del seeding Cameron Norrie e si qualifica per gli ottavi di finale di uno Slam per la prima volta in carriera., invece, ritrova Wawrinka sul suo cammino a Flushing Meadows dopo 4 anni. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky. Sul nostro liveblog cronaca e ...

Tra Jannik e Stan sarà il sesto confronto: il bilancio è 3-2 per l'azzurro. Nel bilancio, però, c'è un prima e dopo il 2019, quando un giovane Sinner perse due volte di fila con l'elvetico.