LIVE – Qualifiche F1 GP Italia Monza 2023 | risultati | pole e griglia di partenza DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 2 settembre 2023) Ci siamo, è tutto pronto per la quattordicesima sessione didel Mondiale, che prenderà il via al sabato nel GP didi Formula 1: ecco lascritta del quattordicesimo appuntamento stagionale con la caccia alla. Scopriremo la nuovadisulla pistana, nel Tempio della Velocità, e sale a mille l’attesa per questa nuova qualifica con al solito il Q1 da diciotto minuti in apertura con cinque eliminazioni, poi il Q2 da quindici minuti con altre cinque eliminazioni, quindi il Q3 da dodici minuti che decreterà laposition e le prime cinque file delladi. Si parte alle ore 16 di sabato 2 settembre, ecco a ...