LIVE – Pescara-Juventus U23 | Serie C 2023 2024 | girone B DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 2 settembre 2023) Alle 20:45 di oggi, sabato 2 settembre scenderanno in campoU23. Le due squadre si sfideranno in occasione della prima giornata del campionato dicon ilA che è pronto a fornire i primi verdetti sulle formazioni più in forma. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta più recupero? Scopriamolo insieme. Sportface.it vi offrirà infatti untestuale a partire dalle 20:45.U23 (ore 20:45) PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.