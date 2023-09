LIVE Napoli-Lazio 0-0 | Osimhen di testa | Kvara di piede | assedio degli azzurri

Ilveste la terza maglia (nera) 20:00 Le squadre sono in campo per la rifinitura prepartita. Ufficiali le formazioni:(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; ...- Due obiettivi diversi, ma con la stessa voglia di vincere. Ilsfida la Lazio, c'è l'intenzione di chiudere a punteggio pieno prima della sosta. Situazione diversa quella biancoceleste: Sarri ci arriva da ultimo in classifica e vuole punti, mai il tecnico ...Al Maradona, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,e Lazio si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Lazio: sintesi e moviola 1 - Calcio d'inizio per la Lazio. ...

Napoli-Lazio 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Per la terza giornata di campionato Napoli Lazio allo stadio Maradona con Kvara dal 1' per un match che sarà visto in 5 continenti. 13' Osimhen di testa raccoglie da calcio d’angolo e sfiora il gol di ...Le parole del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, prima del fischio d'inizio del match con il Napoli allo stadio Maradona.