LIVE MotoGP | GP Catalogna 2023 in DIRETTA | tra poco la Sprint Race | Bagnaia dalla pole braccato dalle Aprilia

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.46 Iniziamo a puntare verso la. Come detto, quindi, sarà Peccoa scattareposition. Il campione del mondo vuole mettere in chiaro le cose al Montmelò. Un altro weekend come il Red Bull Ring potrebbe davvero indirizzare il titolo verso il pilota Ducati. 14.43 GP– ULTIMI 10 VINCITORI 2013 – LORENZO Jorge ESP {Yamaha} 2014 – MARQUEZ Marc ESP {Honda} 2015 – LORENZO Jorge ESP {Yamaha}2016 – ROSSI Valentino ITA {Yamaha}2017 – DOVIZIOSO Andrea ITA {Ducati} 2018 – LORENZO Jorge ESP {Ducati} 2019 – MARQUEZ Marc ESP {Honda} 2020 – QUARTARARO Fabio FRA {Yamaha} 2021 – OIRA Miguel POR {Ktm} 2022 – QUARTARARO Fabio FRA {Yamaha} 14.40 Sono invece tre i ...