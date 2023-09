LIVE MotoGP | GP Catalogna 2023 in DIRETTA | scatta la FP2 | si lavora in direzione di qualifiche e Sprint Race

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.10 SEMAFORO VEDE!!LA FP2 DEL GP DI!! 10.08 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto per il sabato del Montmelò! 10.06 La terza forza in campo, o per meglio dire in pista, è la KTM. Binder e Miller hanno mosso passi in avanti nella seconda sessione di ieri, mentre Yamaha e Honda proseguono nelle rispettive enormi difficoltà. I due colossi nipponici sembrano ormai sparring partner in. Qualcosa di incredibile se si ripensa a pochi anni fa… 10.03 In casa Ducati tutto procede nella maniera ideale. La pista forse non è la migliore in assoluto per la GP23, ma siamo pronti a vedere le otto moto come assolute protagoniste sia in ottica, sia verso ladi oggi ...