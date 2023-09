LIVE F1 | GP Italia 2023 in DIRETTA | via alle qualifiche! Ferrari vuol far saltare il banco

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.04 Entrano in pista le due, mentre Verstappen si porta al comando con il crono di 1:22.047 a precedere di 0.101 Russell e di 0.179 Perez. 16.03 Ci sono 41°C sull’asfalto. 16.03 Le dueancora non sono scese in pista. 16.02 Entrano anche le Mercedes e le Red Bull. 16.02 Magnussen, Hulkenberg, Lawson, Tsunoda e Piastri i primi a entrare. 16.02 Obbligo della gomma dura in questo primo stint delle qualifiche. 16.00 SI COMINCIA!! 15.59 1? e si comincia. 15.56 Assetto più scarico per le Red Bull che vogliono sfruttare maggior efficienza. 15.53 Sarà interessante capire come Leclerc reagirà alla velocità di Sainz, che nelle libere è stato notevole. 15.50 10? al via della Q1 nella quale sarà obbligatorio montare le gomme dure. 15.47 Si lavora alacremente sulla ...