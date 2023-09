LIVE F1 | GP Italia 2023 in DIRETTA | Verstappen al comando della Q1 | 3° Sainz e 5° Leclerc

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.17migliora e si porta in seconda posizione a 0.215 da. Sul tracciato anche, ma tantissimo traffico. 16.15 Norris migliora il proprio tempo e si porta in quarta posizione a 0.422, scavalcando(+0.423). Cambio di gomme perche potrebbe rilancarsi. 16.14 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:21.573 3 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.338 23 CarlosFerrari+0.392 24 CharlesFerrari+0.423 1 5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.470 1 6 Alexander ALBON Williams+0.550 1 7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.557 2 8 George RUSSELL Mercedes+0.575 2 9 Liam LAWSON AlphaTauri+0.651 2 10 Lewis HAMILTON ...