LIVE F1 | GP Italia 2023 in DIRETTA | tra poco le qualifiche La Ferrari sogna la pole

15.47 Si lavora alacremente sulla monoposto di Sergio Perez, montando una Power Unit datata. 15.44 Un vantaggio nel time-attack, ma il tutto andrà valutato per la gara soprattutto per il noto problema del degrado della monoposto di Maranello. 15.41che nel corso delle prove libere ha fatto vedere grande velocità in rettilineo, optando per una soluzione particolarmente scarica. 15.38 Occhio alla ricerca della scia. Ormai è prassi vedere serpentoni di monoposto muoversi molto lentamenteprima del giro di lancio, allo scopo di farsi trovare nel posto giusto e nel momento giusto. 15.35 Le Rosse, abituate a dare il meglio di loro stesse sul giro secco, possono provarci. Un'eventuale botto in qualifica sul tracciato di casa sarà anche estemporaneo e magari fine a sé ...