LIVE F1 | GP Italia 2023 in DIRETTA | Ferrari davanti a tutti con Sainz anche in FP3! Alle 16 00 le qualifiche

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35 La nostrasi ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle ore 16.00 per ledella F1 a Monza! 13.33 Ottimi segnali per lasul giro secco con gomme soft nuove in ottica Q3, ma la Red Bull odierna fa decisamente più paura e Verstappen sarà molto difficile da batterein qualifica. 13.32 Di seguito la classifica definitiva della FP3 a Monza: 1 Carlos1:20.912 4 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.086 6 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.541 64 Charles LECLERC+0.574 4 5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.799 4 6 George RUSSELL Mercedes+0.818 5 7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.972 4 8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.073 5 9 Alexander ...

... Game Pass Ultimate e Xbox- Ricariche per Nintendo eShop - Abbonamenti Nintendo Switch Online ... per ogni acquisto effettuato attraverso i link forniti da IGNsi contribuisce con una ...12:00 GP, iltiming delle FP3 Dopo le prove libere del venerdì che hanno visto il ferrarista Carlos Sainz ottenere il miglior tempo di giornata, a Monza vanno in scena le FP3 che anticipano le ...Adesso questa bandiera dell'la riporterò in campo quando andrò in panchina . Dobbiamo sperare di far rinascere il sogno di quella bandiera in tutti i bambini che guardano la Nazionale italiana.

Italia, sfuma il sogno: in finale va la Turchia Sky Sport

Le trasmissioni su Italia 2 Dopo mancherebbero poco più di 320 episodi da ... Giovedì ha fatto i suo debutto su Netflix a serie live-action ratta di One Piece, che sembra star convincendo più o meno ...Intervista a Gianluca Gozzi, creatore e direttore artistico dei TOdays: "In Italia abbiamo tante rassegne, ma organizzarle è sempre più difficile. Si fa ...