LIVE – Empoli-Juventus | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

(Di sabato 2 settembre 2023) Ladelladi Massimilianoalla vigilia di. Il tecnico bianconero è pronto a presentare i temi della sfida contro i toscani e lo farà alle ore 12 di sabato 2 settembre. L’allenatore livornese risponderà alle domande dei cronisti e svelerà alcune informazioni sulla formazione, oltre che fare il punto sulle scelte di mercato. Seguiremo assieme le sue parole. Sportface.it vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAIN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH 12.03 – Su Fagioli: “E’ un giocatore che sta crescendo come condizione dopo l’infortunio, ha saltato la preparazione. Può diventare un buon regista ma Locatelli ora è il ...

Allegri, conferenza Empoli-Juventus: segui la diretta Tuttosport

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Empoli. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Quali possono esseee le insidie della gara contro l'Empoli ...Alla vigilia della sfida della Juventus contro l'Empoli valevole per la terza gara di campionato, ha parlato mister Allegri.