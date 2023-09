LIVE Cagliari-Inter Primavera 0-0 | miracolo di Iliev su Stankovic

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 settembre 2023)è l’incontro valido per la seconda giornata del Campionato1: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Cristian Chivu sfida ilallenato da Fabio Pisacane. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 16.30, si gioca all’Unipol Domus. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 14’ Imbucata centrale di Sarr per Di Maggio,in presa bassa lo anticipa. 9’ Prova la giocata Konaté, chiuso in corner dalla difesa dell’. 9’ Sono circa 550 gli spettatori all’Unipol Domus, dove è aperta la Main Stand. 7’DI ...