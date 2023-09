LIVE – Avellino-Latina 0-2 | Serie C 2023 2024 | girone C DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 2 settembre 2023) Alle 20:45 di oggi, sabato 2 settembresi sfideranno in occasione della prima giornata del campionato di. Entra nel vivo ilC con due squadre che sognano un posto da protagoniste. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta più recupero? Scopriamolo insieme. Sportface.it vi offrirà infatti unatestuale a partire dalle 20:45.0-2 (28? Fella, 91? Fabrizi) PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questatestuale. FINISCE LA PARTITA 91?- GOOL!!! Fabrizi la chiude sul finale: 0-2 90?- Cinque minuti di recupero 85?- Giallo ...