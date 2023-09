LIVE Atletica | Diamond League Xiamen in DIRETTA | Diaz trionfa nel triplo! Jacobs settimo con 10?05 Folorunso quarta

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49: Ultima gara in programma fra qualche minuto. Sono già in pista gli atleti che daranno vita ai 110 ostacoli. C’è il campione mondiale Holloway: 1 GBR ZELLER Joshua 2 JPN MURATAKE Rachid 3 FRA BELOCIAN Wilhem 4 USA ROBERTS Daniel 5 JAM PARCHMENT Hansle 6 USA HOLLOWAY Grant 7 USA CRITTENDEN Freddie 8 USA TINCH Cordell 9 CHN Zhuoyi XU 10 BRA PEREIRA Rafael 14.47: Nullo per Scott e dunque vittoria italiana con Andynel triplòo con 17.43, secondo posto per il burundiano Zango con 17.22, terzo lo statunitense Scott con 16.65 14.46: che salto anche di Zango che atterra a 17.22! Che battaglia. L’azzurro batte il burundiano e aspettiamo Scott 14.45: ANDYYYYYYYYY DIAAAAAAAAAZ!!! L’AZZURRO ATTERRA A 17.43 E CONSOLIDA IL PRIMO POSTO. Aspettiamo Zango 14.42: Tra poco salto di finale nel triplo ...

... ed è questo aspetto che la piattaforma distreaming e intrattenimento sportivo ha voluto ... Senza dimenticarsi dei canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l', ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiMondiali: Usa dominano il medagliere, Italia 13/h3> Cala il sipario sui Mondiali dileggera a Budapest con gli Stati Uniti che dominano il medagliere,...... Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 21:10Leggera : Diamond League Tappa Shenzhen (replica)...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

Il campione olimpico Marcell Jacobs corre in 10.05 (+0.4) sui 100 metri nel meeting della Wanda Diamond League a Xiamen, in Cina, e pareggia il primato stagionale ottenuto in semifinale ai Mondiali di ...Al meeting di Xiamen, tappa cinese della Wanda Diamond League, in gara sei atleti italiani: nei 100 metri il campione olimpico e argento mondiale della 4x100 Marcell Jacobs (contro Fred Kerley e Chris ...