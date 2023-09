LIVE Arnaldi-Norrie | US Open 2023 in DIRETTA | l’azzurro vuole continuare a stupire

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirein tv/streaming Buona sera e bentrovati alladel match tra Matteoe Cameron, valido per il terzo turno degli US. Sul cemento di Flushing Meadows, a New York, il ligure va a caccia di un sogno: la qualificazione agli ottavi di finale di uno Slam. Un’ascesa incredibile quella di, suggellata dalla presenza nel tabellone principale del Major, reduce dalla prima vittoria al quinto set in un torneo di questa tipologia contro il francese Arthur Fils. Un match nel quale Matteo ha messo in mostra tutte le sue qualità di grande combattente in campo, con un tennis che ben si adatta a questa ...