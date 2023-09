LIVE Arnaldi-Norrie 6-3 6-4 4-1 | US Open 2023 in DIRETTA | Matteo annulla tre palle break e tiene un turno di servizio fondamentale

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirein tv/streaming 4-1 GAME!!!! Completamente fuori giri il britannico con il rovescio, l’azzurroundidi importanza capitalendo tre! AD-40 Regalo di, che spara via malamente la risposta. 40-40 ANCORA SERVE & VOLLEY!! Questa volta serve la volée di dritto che l’azzurro esegue con una tranquillità disarmante. 40-AD Vola via il dritto in uscita daldel ligure, terza pallaconcessa. 40-40vincente!!! Risposta in rete del britannico, con l’azzurro che aveva seguito ...

19.22 " BREAK. A suon di vincenti, Matteo strappa la battuta all'uomo in mimetica, 4 - 3. 19.02 - E' iniziato sul Campo 17 il match trae Norrie 19.00 - SET ALCARAZ - Carlos Alcaraz ...Due azzurri in campo a New York per un posto negli ottavi. Prima volta in un terzo turno Slam per Matteo, opposto al n. 16 del seeding Cameron Norrie. Più tardi il match tra Sinner e Wawrinka. Gli incontri sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky. Sul nostro liveblog cronaca ...potrebbe scendere in campo già verso le 19. Bronzetti, invece, affronta la cinese Qinwen ... Su SupertenniX in onda fino a 8 campicontemporaneamente. Sulla piattaforma streaming saranno ...

LIVE Arnaldi-Norrie, US Open 2023 in DIRETTA: l'azzurro vuole continuare a stupire

Tra Jannik e Stan sarà il sesto confronto: il bilancio è 3-2 per l'azzurro. Nel bilancio, però, c'è un prima e dopo il 2019, quando un giovane Sinner perse due volte di fila con l'elvetico. Chi vince ...17.00 – Cari amici di Ubitennis, torna l’appuntamento con la diretta scritta degli US Open in questo sabato 2 settembre. Giornata importante per il tennis italiano con tre azzurri impegnati nei terzi ...