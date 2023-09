L’Italia morirà di vecchiaia continuando a sognare l’immigrazione zero

Leggi su linkiesta

(Di sabato 2 settembre 2023) Le discussioni della quarantanovesima edizione del The European House – Ambrosetti di Cernobbio ruotano attorno al rischio della (quasi) morte demografica dell’Occidente e delle inevitabili ricadute sociali (insostenibilità del welfare) ed economiche (crollo del Prodotto interno lordo) di questo fenomeno. È particolarmente significativo che un forum che dovrebbe occuparsi di economia parta e di fatto arrivi alla demografia, che è un tema di cui invece in Italia si discute, per lo più, per addebitarne le disgrazie al tramonto della cosiddetta famiglia tradizionale, come se in Italia si facesse oggi un figlio per ogni tre che se ne facevano cinquant’anni fa per un sordido complotto delle lobby gay e non per trasformazioni socio-culturali comuni a tutte le democrazie avanzate, aggravate nel nostro Paese da una spesa pubblica gerontocratica quanto altra mai. D’altra parte se oggi le morti ...