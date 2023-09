L’India ha lanciato una sonda per studiare il Sole

hacon successo Aditya - L1, la sua prima missione di osservazione verso il sole, una settimana dopo che il Paese ha inviato sulla Luna un rover nella zona polare meridionale. La ...hail satellite con la sonda per'osservazione solare. Il lancio, trasmesso in diretta, è avvenuto dall'isola di Sriharikota ed è frutto delle attività condotte dall'Isro,'ente ...hauna sonda che per i prossimi quattro mesi si focalizzerà all'osservazione del Sole. Il lancio trasmesso in diretta tv è stato accompagnato dall'applauso dei tecnici del controllo ...

India, lanciata in orbita una sonda per l'osservazione del Sole Sky Tg24