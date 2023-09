Ligue 1, il Rennes trova un punto a Brest, Matic in campo per 90' Corriere dello Sport

BREST (FRANCIA) - Un pareggio senza reti quello tra Brest e Rennes nell'anticipo della quarta giornata della Ligue1. La formazione di casa crea maggiormente, gli ospiti - con l'ex romanista Matic in ...Non è sicuramente stata una facile estate per le squadre di Ligue 1, protagoniste di una sessione molto movimentata che ha regalato grandi colpi ma anche interessanti sorprese. Il PSG di Luis Enrique ...