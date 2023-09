Liga 2023 24 | il Real Madrid rimonta nel finale | 2-1 contro il Getafe

(Di sabato 2 settembre 2023) Bottino pieno per il, la formazione di Ancelotti vince sulil. Sono gli ospiti a sbloccare il risultato all’undicesimo minuto con Mayoral: l’attaccante numero 19 sfrutta una difesa disattenta, e trovandosi a tu per tu con Arrizabalaga, lo spiazza con freddezza. I blancos provano a reagire, prima un rigore non concesso dopo la revisione al Var, e poi il tentativo di Modric di testa, deviato in maniera impeccabile da Soria. L’equilibrio viene ristabilito all’inizio della ripresa, due i cambi tra le fila dei padroni di casa, e la rete di Joselu. Lo spagnolo si rende decisivo su un rimpallo favorevole, calciando all’angolino basso di destra. Poche le occasioni suldi partita, ma sono i blancos a riuscire ad imporsi grazie all’opportunità sfruttata ...

... hanno la forza economica per farlo, hanno delle idee e credo non sia una bolla, ma possa essere qualcosa che entrerà nelle dinamiche future insieme a Premier,, Serie A e Bundesliga'. Rudy ...SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Primo successo stagionale inper la Real Sociedad . Dopo tre pareggi nelle prime tre giornate, i ' Txuri - Urdin ' conquistano i tre punti grazie al pirotecnico 5 - 3 al Granada dell' ex Napoli Callejon alla Reale Arena di ...Calcio- 2024 Eccellenza Lazio Girone A Squadra Luiss Colpo a sorpresa della Luiss, che si assicura le ...oltre a vantare esperienze all'estero in Premier League con il Sunderland AFC e incon ...

Calendario Liga 2023 oggi: orari 2 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming OA Sport

Calciomercato che non ha brillato in Italia ma che, al contrario, ha premiato ancora una volta l’Inghilterra e la Premier League. Tantissimi i colpi necessari a rinforzare le rose inglesi, dal ...I baschi, che faranno parte del girone dell'Inter e debutteranno proprio contro i nerazzurri, travolgono Boyé e compagni: Take Kubo ispira il ...