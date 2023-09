Liga 2023 2024 | show della Real Sociedad | il Betis vince di misura

Leggi su sportface

(Di sabato 2 settembre 2023) Oltre alla sfida traMadrid e Getafe, vinta dai Blancos nel finale (CRONACA – HIGHLIGHTS), nella giornata odierna si sono disputati altri tre incontri valevoli per la quarta giornata. Spicca il roboante successoper 5-3 sul Granada. Padroni di casa a segno con Kubo (doppietta), Zubimendi, Barrenetxea e un autogol; inutili le due reti nella squadra ospite nel finale che non hanno cambiato l’esito del match. Successi diinvece per l’Alaves, che ha regolato il Valencia grazie a un’autorete di Ozkacar, e per il, vittorioso sul Vallecano grazie a William José. SportFace.