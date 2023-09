L' ex premier Amato | Un missile francese ha abbattuto il Dc9 dell' Itavia a Ustica

Il Dc9 dell'Itavia precipitato vicino a Ustica il 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese . Lo sostiene, in un'intervista a La Repubblica , l'exGiuliano. Nella tragedia del DC 9 a Ustica morirono 81 persone. "Volevano colpire l'aereo di Gheddafi" "Era scattato un piano per colpire l'aereo sul quale volava Gheddafi - racconta - ...... non voglia togliere l'onta che pesa sulla Francia - ha detto ancora l'ex- E può toglierla ...ha ricordato che "da principio i militari si erano chiusi in un silenzio blindato, ...Il Dc9 dell'Itavia precipitato vicino a Ustica il 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese. Lo sostiene, in un'intervista a La Repubblica, l'exGiuliano. "Era scattato un piano per colpire l'aereo sul quale volava Gheddafi - racconta - ma il leader libico sfuggì alla trappola perché avvertito da Craxi. Adesso l'Eliseo può lavare ...

Strage di Ustica, Amato: "Il Dc9 fu abbattuto da un missile francese. L'Eliseo chieda scusa" RaiNews

Le parole dell’ex presidente del Consiglio che rilancia la tesi di Andrea Purgatori parlando con Repubblica: «Gheddafi sfuggì alla trappola perché avvertito da Craxi» ...Così l'ex premier,Amato,a Repubblica sulla strage di Ustica(1980),in cui morirono 81 per- sone a bordo del Dc9 abbattuto. "Gheddafi fu avvertito del pericolo e non salì sul suo aereo". Il missile" ...