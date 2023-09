L’Europa ha riscoperto il Mediterraneo nella lotta per l’energia

Leggi su linkiesta

(Di sabato 2 settembre 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 57 di We – World Energy, il magazine di Eni Il presente a tutta velocità ci ha (ri)consegnato una lettera dimenticata, un’idea di. Improvvisamente quel mare che sembrava in piena bonaccia, senza più niente da raccontare, si è increspato, è tornato a ruggire. La contemporaneità ha aggiornato il Grande Gioco e riaperto tutte le antiche partite che sembravano senza più storia. Quello che si chiama ‘allargato’, dallo Stretto di Gibilterra, alle coste dell’Africa, fino alle acque del Golfo, è uno spazio in trasformazione rapida. Il Mare Nostrum diventa una dimensione che si allunga fino all’Indo-Pacifico, si apre fino al lontano Oriente. Il mondo che appare piccolo in aria, per mare diventa immenso, le distanze e il tempo si dilatano, le possibilità si moltiplicano. Il ...