L’esorcista | dove è stato girato il film?

(Di sabato 2 settembre 2023)horror cult del 1973 di William Friedkin, èprevalentemente a Washington DC,la storia è ambientata. Molte scene del, tra cui quella della scalinata, sono infatti state girate nel quartiere di Georgetown, mentre alcuni interni sono stati girati a New York. L’incipit delinvecein Iraq, nella zona di Mosul. Scene ulteriori sono state girate negli studi della Warner a Burbank in California. L’iconica casa in cui risiede la famiglia MacNeil protagonista del, e in cui la bambina Regan viene posseduta dal demonio, si trova al 3600 di Prospect Street, nel quartiere di Georgetown. Gli interni, però, sono stati ricostruiti nei CECO Studios di New York, ora ...

