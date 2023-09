Legge dura ma inutile | così non si fermano gli stupri

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Sei leggi e tre piani di azione in dieci anni. Non si può dire che il Parlamento, dal 2013 a oggi, non si sia impegnato a contrastare la violenza contro le donne: modifiche del codice penale, inasprimento delle pene, fondi per sostenere le vittime, i loro parenti e chi lavora in questo campo. Un impegno che ha segnato governi di colori diversi. Eppure la violenza contro le donne non solo non è diminuita, ma, in certi casi, è persino aumentata. È il bilancio che emerge dal confronto tra i report depositati in Parlamento che fanno il punto sulle leggi in materia di violenza contro le donne e quelli che osservano l'evoluzione del fenomeno. Ma vediamo di quali interventi parliamo. Il primo, quello che ha dato il via al corpus delle leggi in materia, risale al 2013: è la ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la ...