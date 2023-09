Lecce-Salernitana | D’Aversa | “Grande lavoro di mercato | ma non possiamo pensare di essere bravi”

(Di sabato 2 settembre 2023) Robertoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match valido per la terza giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico dei salentini vuole proseguire nella scia dell’ottima partenza, dopo i 4 punti raccolti contro Lazio e Fiorentina. “Siamo una squadra giovane, quindi è normale che ci siano degli errori da eliminare. In Serie A il livello è alto, dobbiamo tenere in considerazione i duelli individuali in campo che anche domani saranno molto importanti – spiega– Nonavere il pensiero didiventati, quest’anno la quota salvezza sarà più alta rispetto alle ultime stagioni.” Sulc’è soddisfazione in casa: “Volevamo crearci un patrimonio con una squadra giovane ...

Il pronostico del match tra Lecce e Salernitana, che andrà in scena domani 3 settembre e sarà valido per la 3° giornata di Serie A ...Domani sera la Salernitana di Paulo Sousa cerca conferme interessanti al Via del Mare contro il Lecce: «l pugliesi stanno facendo molto bene con D’Aversa, non solo a livello di organizzazione ma anche ...