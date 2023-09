Lecce | D' Aversa ' Salernitana ha ampia rosa | massimo rispetto'

Dare continuità alla striscia positiva e confermare i segnali positivi emersi nelle prime due giornate: ildi Roberto D'è atteso dalla prova del nove, prima dello stop per gli impegni della Nazionale, nella gara interna di domani sera contro la Salernitana. Un impegno ostico, per il quale il ......all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ]- Brescia: Via del Mare sold out. Le probabili formazioni Sport [ 02/09/2023 ] Blitz negli autolavaggi: sospese nove attività Cronaca [ 02/09/2023 ] D': '...Roberto D'ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di- Salernitana , match valido per la terza giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico dei salentini vuole proseguire nella scia dell'...

Lecce, D'Aversa: "Minutaggio importante per Krstovic, Piccoli sta bene! Su Oudin..." Fantacalcio ®

il Lecce di Roberto D'Aversa è atteso dalla prova del nove, prima dello stop per gli impegni della Nazionale, nella gara interna di domani sera contro la Salernitana. Un impegno ostico, per il quale ...LECCE (di Carmen Tommasi) – In due partite quattro punti per il Lecce, due invece per la Salernitana che arriva al “Via del Mare” per la terza giornata si campionato e sarà ospite della Lecce di ...