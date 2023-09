Lecce | D’Aversa | «Il mercato è stato ottimo | ma stiamo attenti»

(Di sabato 2 settembre 2023) Roberto, allenatore del, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro la Salernitana Il tecnico delRobertoha parlato alla vigilia il match contro la Salernitana. PAROLE – «? Corvino e Trinchera hanno lavorato in maniera ottima, un numero di operazioni impressionanti. L’obiettivo era patrimonializzare con una squadra giovane: èfatto. Lotta salvezza? Frosinone e Verona hanno fatto risultati equilibrati. La quota salvezza sarà più alta. È giusto ed è bello lavorare con l’entusiasmo di un risultato positivo, ma non dobbiamo dimenticare il percorso. Nell’inconscio non si deve avere il pensiero di essere diventati bravi».

...dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ]- ...San Basilio Cronaca [ 02/09/2023 ] La lotta al tumore e alle liste'... i convocati di. La prima per Faticanti e Piccoli Sport ...La prima per Faticanti e Piccoli 02/09/2023 - 13:46 Redazione Sport 0 141- Il tecnico Robertoha convocato i seguenti calciatori per la gara- Salernitana, 3ª giornata della ...... i convocati di. La prima per Faticanti e Piccoli Sport ... presi in due 02/09/2023 - 14:09 Redazione Cronaca 0 162- ...