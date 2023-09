Leao e il Milan battono la Roma e festeggiano in bus | parte un coro anti Juve

Euforia e goia per i giocatori deldopo il successo di misura contro la Roma di Mourinho all'Olimpico . I rossoneri hanno ... Sul busha rispreso una scena particolare e l'ha postata sul suo ...Le reti siglate da Olivier Giroud e Rafaelper ile da Leonardo Spinazzola per la Roma, confermano ulteriormente il brutto inizio di campionato della squadra capitolina, che dopo tre ...ROMA -1 - 2 - 9' GIROUD (M, SU RIGORE), 48'(M), 92' SPINAZZOLA (R). 61' ESPULSO TOMORI (M) PER DOPPIA AMMONIZIONE FORMAZIONE- 4 - 3 - 3 - MAIGNAN, CALABRIA (C), THIAW, TOMORI, THEO ...

Euforia e goia per i giocatori del Milan dopo il successo di misura contro la Roma di ... al triplice fischio ma anche quando hanno lasciato lo stadio. Sul bus Leao ha rispreso una scena particolare e ...Al termine della gara vinta contro la Roma, la stella del Milan Rafa Leao ha lanciato la sfida alle antagoniste per la lotta scudetto. 'Sì, l’ho provato da tre anni il gol in rovesciata. Sono… Leggi ...