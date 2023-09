Dopo la vittoria contro la Roma all'Olimpico,e compagni festeggiano sul pullman che li riporta a casa. I giocatori del Milan intonano uncontro la Juventus che sta facendo ...Sul busha rispreso una scena particolare e l'ha postata sul suo profilo ..."Wanna Dance With Somebody" di Whitney Houston è diventata la base del nuovodei tifosi ... Controllo assurdo" e poi: "Ma se ahanno rinnovato il contratto ( non li vale) a 7 Mln. più bonus, ...

Leao, coro con i compagni contro la Juventus- Video Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Rafael Leao, nelle sue Instagram Stories, ha pubblicato un video in cui festeggia con i suoi compagni la vittoria contro la Roma. I giocatori rossoneri, però, per celebrare il loro successo ...Il portoghese, che è andato a segno contro la Roma, risultando quindi decisivo nel punteggio, si trovava sul pullman del Milan quando è scattato un coro contro la Juventus sulle note di 'Sarà perché ...