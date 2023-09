Le violenze della mamma sui figli beccate dalla telecamera in casa | per il giudice non si possono usare | «Violano la sua privacy»

(Di sabato 2 settembre 2023) Forchettate sulle mani, percosse, schiaffi. Le immagini di unainstallata indocumentano i maltrattamenti di unanei confronti dei suoi due. Scatta, così, la denuncia da parte del marito. Ma i filmati, oltre a mostrare un genitore violento, rappresentano una violazionedonna. Quindi, per i giudici del Tribunale di Roma le riprese sono inutilizzabili e anzi vanno sequestrate. Tutto ha inizio – scrive il CorriereSera – quando un produttore cinematografico e sua moglie decidono di istallare le telecamere all’internopropria abitazione. Il rapporto, pero, si logora: lei scivola in una depressione post-partum e inizia a manifestare una sorta di rifiuto nei confronti dei ...

T utti i protagonistivicenda appaiono come anima alla deriva in un oceano di crudeltà e, dove non sembra esserci spazio per la salvezza, per un'occasione di riscatto. Lo ha dichiarato ...- commenta Laura Vaschetto, responsabile delle politiche di genereCGIL Cuneo - Abbiamo vissuto un'estate che ha registrato nuovenei confronti di giovani donne stuprate e umiliate da ...... il software di supporto alla gestione delle attività di "pronto intervento" di fondamentale importanza nell'ambitoprevenzione e del contrasto dei fenomeni connessi alledomestiche o ...

Le violenze della mamma sui figli beccate dalla telecamera in casa ... Open

Sulla rampa di un parcheggio sotterraneo nel cuore della città di Trieste, in piazza Vittorio Veneto, una ragazza minorenne ha subito una violenza sessuale attorno alla mezzanotte di giovedì. Da primi ...'Il filo conduttore' degli episodi di violenza con protagonisti adolescenti registrati in questi giorni di fine estate (dagli stupri di gruppo a Palermo e Caivano all'uccisione a calci di una capretta ...