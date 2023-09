Le nozze con Corona non sono una bufala | Giacomo Urtis | “Sarà il matrimonio del secolo”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 2 settembre 2023)insiste: ilcon Fabrizionon èe la proposta è arrivata per davvero. Tutto ha avuto inizio con l’indiscrezione pubblicata da “Dagospia” che aveva interpellato il dermatologo dei vip. Quest’ultimo aveva confermato di aver ricevuto la proposta diin Sardegna e assicurato che leerano in agenda per il prossimo anno. “Ioinnamorato. Spero che lui non lo faccia per business”, aveva auspicatotemendo di incappare in una delusione.sfila in abito da sposa (Foto Instagram)Fabrizio: “Per oggi ci accontentiamo di ridere” A questa sua affermazione era seguita una ...