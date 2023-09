Le milleduecentottanta persone che salverei dall’estinzione sì | compresa me

Leggi su linkiesta

(Di sabato 2 settembre 2023) L’estinzione è quasi più lenta della fine di certi matrimoni, e questo è il principale concetto filosofico che ho appreso dal Corriere, che ieri riprendeva i risultati, pubblicati da Science, delle ricerche di alcuni paleo-antropologi sul Dna dei resti di alcune migliaia di Homo. Mica Homo Sapiens, eh: prima. Homo Erectus: erano quelli di più o meno un milione di anni fa (non vi dico le centinaia di migliaia di anni esatte perché non vorrei scambiaste questa pagina per un luogo in cui si trovano informazioni e non filosofia spicciola). A un certo punto viene un gran freddo, e il pianeta si spopola, e quando poi questi nostri antenati ricompaiono sono Homo Heidelbergensis, cambiano persino i cromosomi, ma ora non vorrei che il latino e la biologia facessero l’effetto dei numeri: non è neanche di come funzionino le quasi estinzioni e i ripopolamenti, che sono qui a parlarvi. Bensì del ...