Le foto del mostro di Loch Ness lasciano allibiti | “Esiste veramente”

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 settembre 2023) A quasi un secolo dagli ultimi avvistamenti, il signor Feltham - 60 anni, di cui oltre la metà trascorsi sulle rive del lago di- non ha dubbi: il «nuovo avvistamento» è la prova provata dell'nza del leggendario ‘'. Il fatto che la ‘conferma', benché ancora priva di fondamento scientifico, arrivi da Steve Feltham ha riacceso i riflettori dei media britannici su un mistero che incredibilmente sopravvive incredibilmente da duecento anni. Come precisa il Daily Mail online riportando la sua testimonianza, Feltham è un'eminenza tra avvistatori ed esperti di ‘ie', come è stata affettuosamente ribattezzata la creatura: visitò per la prima volta il laghetto scozzese nel 1979, all'età di 7 anni, e ne rimase talmente affascinato da lasciare, in età adulta, anche il posto di lavoro per ...