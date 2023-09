(Di sabato 2 settembre 2023) Prima fila per Verstappen che scatterà in mezzo alle due Rosse- L'aria di casa riaccende la. Le Rosse brillano nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia dove Carlosconquista laposition mentre Charlesconquista la terza casella in griglia di partenza. Lo spagnolo,

...con un doveroso minuto di silenzio in ricordo del presidente di Germani Spa Faustino... Il primo momento di difficoltà della Germani arriva nel secondo quarto quando gli ospitisul +11, ...Ildi Fast & Furious Il colossal Fast & Furious, girato tra i quartieri di Torino, da via ... Un esempio è già il film su Enzoche ha scelto il Piemonte per girare diverse scene". "La ...Giornata difficile anche Amplifon ( - 1,8%) e( - 1,6%). Debole Tim ( - 0,1%), mentre si ... Tra i titoli a minor capitalizzazione in deciso calo Tod's ( - 2,6%) mentreBioera (+10%) e ...

Le Ferrari volano a Monza: Sainz in pole, Leclerc terzo Qui News Pisa

MONZA (ITALPRESS) – L’aria di casa riaccende la Ferrari. Le Rosse brillano nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia dove Carlos Sainz conquista la pole position mentre Charles Leclerc conquista la ...Monza, 2 set. - (Adnkronos) - Carlos Sainz conquista la pole position nel Gp d'Italia a Monza. Lo spagnolo, al volante della Ferrari, gira in 1'20"294 precedendo di un soffio l'olandese della Red Bull ...