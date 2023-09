Le Ferrari volano a Monza | Sainz in pole | Leclerc terzo

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 settembre 2023)(ITALPRESS) – L'aria di casa riaccende la. Le Rosse brillano nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia dove Carlosconquista laposition mentre Charlesconquista la terza casella in griglia di partenza. Lo spagnolo, già in evidenza nelle libere del venerdì, nell'ultimo tentativo a disposizione ferma il cronometro a 1'20?294, beffando per appena 13 millesimi Max Verstappen su Red Bull, che domani lo affiancherà in prima fila. Quartain carriera per– la prima a– e terza stagionale per ladopo le due dia Baku e a Spa (ma in Belgio il risultato fu favorito dalla penalizzazione inflitta a Verstappen). “Darò il massimo per mantenere la prima posizione, anche ...