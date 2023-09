Le dimissioni dall’ufficio | contro tutto e tutti | @burrataepistacchi è dar retta alle proprie passioni

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 2 settembre 2023) La vita d’ufficio, in uno studio associato, dopo gli studi per diventare consulente del lavoro, davvero era diventato un limite insormontabile per chi della creatività ha fatto successivamente una cifra stilistica. Maria Stella (nome e cognome), classe 1995, ha trovato il suo modo di esprimersi e di essere se stessa grazie al progetto @, nato nel 2021. Da qualche mese, le girava nella testa questo pensiero stupendo: pubblicare i piatti che si divertiva a preparare in cucina, colorati, decisi, uniti dal filo conduttore dell’ingrediente goloso. Un po’ come la burrata, un po’ come il pistacchio. Del resto, le foto che aveva pubblicato sul suo profilo privato avevano attirato l’attenzione anche degli occhi più esperti: la redazione di Masterchef, addirittura, l’aveva contattata per proporle un provino. È a questa altezza cronologica che deve essere ...