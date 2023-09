Le anticipazioni de La Promessa del 2 Settembre 2023 | Petra sospettosa

(Di sabato 2 settembre 2023) Mediaset ha deciso di modificare l’appuntamento quotidiano de La. A partire da oggi 2, la TV soap spagnola andrà in onda anche il sabato, sempre dalle 14.45. Questa scelta è stata accolta con grande entusiasmo dai fan della trasmissione. Infatti, sono sempre di più gli spettatori che non vedono l’ora di assistere al continuo della storia. Nella puntata odierna, Jimena sarà molto gentile con Jana, Don Camilo avrà paura di essere scoperto e Pia muoverà un’accusa molto seria nei confronti diPotrebbe interessarti: Ecco come fare per guardare la replica dell’ultima puntata de LaTutte lede Ladel 2: la dolcezza di Jimena Nella puntata del 2 ...

E così ladi una casa che si comanda con un click si scontra con macchine che non si ... il prossimo modello di casa Apple: tutte leAll'Ifa di Berlino arrivano tutte le novità ...Trame spagnole de La: Catalina accusa Petra di aver rubato la spilla di sua madre Lesui nuovi episodi, svelano che Catalina farà di tutto per ritrovare la spilla della sua ...La: Nessuna notizia sul Barone. Cruz è preoccupata Del Barone non arriveranno notizie nonostante le ricerche incessanti. Cruz comincerà a pensare che possa essergli successo ...

La promessa, le anticipazioni dal 4 all'8 settembre 2023 Today.it

La servitù sarà in fermento per l'arrivo di questo importante ospite, visto che saranno oberati di lavoro. Donna Cruz, invece, si vedrà compromessi i suoi piani di mandare in fumo le nozze di Martina.Le trame de La Promessa fino al 15 settembre 2023: i familiari del barone si riuniranno per il funerale e l'ultimo addio ...