Le amputano una gamba | la famosa modella racconta il suo calvario

Leggi su tvzap

(Di sabato 2 settembre 2023) Laha preso un’infezione mentre era in vacanza e dopo mesi di sofferenze, i medici hanno deciso di amputarle ladestra. Secondo i medici, c’era una possibilità su un milione che quella lesione potesse avere effetti così gravi. La 33enne si sente comunque fortunata di essere ancora viva. Per 5 mesi ha rischiato di morire e ha subito in quel periodo oltre 30 operazioni. Che infezione ha contratto? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Va in ospedale per un mal di schiena e muore poco dopo Leggi anche: Denise Pipitone, l’amaro sfogo di Piera Maggio a 19 anni dalla scomparsa Jennifer Barlow, amputata ladestra: cosa è successo allaÈ lei stessa are la sua terribile vicenda sui social, dove riappare dopo mesi di assenza. Era gennaio quando ha fatto una vacanza ...