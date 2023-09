Lazio | Immobile | 'Non siamo arrivati pronti ad inizio campionato Nazionale? Posso dare ancora tanto'

Nel tabellino e negli occhi di chi ha guardato Napoli -lo spagnolo ci è finito più volte e ... SHOW - Già a Lecce, Luis Alberto aveva messo in portache pareva aver incanalato la ...5,5 : non si vede praticamente mai (49' s.t. Castellanos s.v. ). Zaccagni 6 : primo tempo ... Nella ripresa ha più spazio e lo sfrutta ma per due volte i gol dellasono annullati per ...All.: Rudi Garcia(4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (81' Pellegrini); Kamada (5' Guendouzi), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (81' Pedro),(90'+3')...

Napoli-Lazio, Immobile scrive ancora la storia: il club lo celebra - FOTO La Lazio Siamo Noi

[themoneytizer id=”99064-6] Si è chiuso con la vittoria della Lazio il primo big match per i biancocelesti ma anche per il Napoli. Decidono Luis Alberto e Kamada. Al termine del match, il Capitano bi ...Il capitano della Lazio ha parlato dopo la vittoria contro il Napoli: 'Sto bene, fisicamente quest'anno sono partito bene'.