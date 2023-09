Lazio | Immobile | “Nazionale? Ciclo importante con Spalletti”

(Di sabato 2 settembre 2023) “Ci tenevamo a vincere, abbiamo sofferto in queste due settimane, non siamo arrivati pronti all’inizio del campionato. Ci siamo presi tutte le colpe ma sapevamo che potevamo venirne fuori insieme. Quello che abbiamo fatto stasera èper il proseguio del campionato, vincere contro i campioni d’Italia ti dà morale”. Lo ha detto l’attaccante dellaCirodopo la vittoria contro il Napoli. “La convocazione incon? Me l’aspettavo, so che posso dare ancora tanto. Finché laavrà bisogno di me, porterò sempre lo stesso entusiasmo del primo giorno – ha spiegato la punta biancoceleste ai microfoni di DAZN – Sono tra i più vecchi e posso dare esperienza, sto bene fisicamente e mentalmente, se hanno bisogno io ci sono. Vedo un ...

Nel tabellino e negli occhi di chi ha guardato Napoli -lo spagnolo ci è finito più volte e ... SHOW - Già a Lecce, Luis Alberto aveva messo in portache pareva aver incanalato la ...5,5 : non si vede praticamente mai (49' s.t. Castellanos s.v. ). Zaccagni 6 : primo tempo ... Nella ripresa ha più spazio e lo sfrutta ma per due volte i gol dellasono annullati per ...All.: Rudi Garcia(4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (81' Pellegrini); Kamada (5' Guendouzi), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (81' Pedro),(90'+3')...

Tornato al successo con la propria squadra, Ciro Immobile, dopo la vittoria con il Napoli, ha analizzato il lavoro della compagine biancoceleste ...“Per noi era importante, abbiamo sofferto le prime giornate, probabilmente non eravamo in condizione. Eravamo sicuri di poter risalire insieme. Portare via i tre punti ad una squadra così da ...