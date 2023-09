Lazio | colpaccio in trasferta con il Napoli! VAR decisivo due volte

(Di sabato 2 settembre 2023) Lavince in casa del Napoli conquistando la prima vittoria stagionale, inil gol di Kamada per l’1-2 finale. IN– Lavince incontro il Napoli campione d’Italia. Trova la prima vittoria la squadra allenata da Maurizio Sarri. Sblocca la partita Luis Alberto con un gol straordinario di tacco! Su assist di Felipe Anderson. Dopo due minuti, al 32?, trova risponde Piotr Zieli?ski. Dopo il primo tempo concluso in parità, lacomincia i secondi quarantacinque minuti di gioco con la stessa intensità, tanto da trovare il gol con Kamada dalla distanza. Dopo il gol dell’1-2, l’arbitro annulla due gol allasu segnane del VAR. Gol annullati prima a Mattia Zaccagni,noi a Guendouzi ...

Tra queste, spicca certamente Napoli -, big match di oggi che vedrà Rudi Garcia vivere il ... dopo aver perso nelle prime due giornate: gli esperti vedono a 5,25 ilesterno, riuscito ...TORINO GENOA GILARDINO Archiviata la bella e meritata vittoria contro lail Grifone sfiderà domani il Torino . Alla ricerca di un altroper stupire ancora e dare un segnale alle dirette concorrenti per la salvezza TORINO GENOA GILARDINO Ecco le parole del ...Napoli ", le formazioni: Garcia rilancia Kvaratskhelia, Sarri punta su Vecino Ci si aspetta ... che però imposterà una gara di contenimento , nella speranza di ripetere ildello scorso ...

Eccellenza Lazio. Lodigiani Calcio 1972, colpaccio in attacco Tuttocampo

Napoli-Lazio al Diego Armando Maradona è uno dei big match di questa terza giornata di Serie A (l’altro in calendario è andato in scena ieri, Roma-Milan). Il pallone inizierà a rotolare sabato 2 sette ...Venduti 1023 biglietti per il settore ospiti per la delicata sfida tra Napoli e Lazio, in programma questa sera al Maradona.