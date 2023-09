Lavoro | Renzi | ' Pd che disconosce il Jobs Act è scandaloso | che vergogna'

(Di sabato 2 settembre 2023) Roma, 2 set (Adnkronos) - Sulact "sono disponibile a fare un dibattito con altri 10: Franceschini, che l'ha votato in Parlamento e in Cdm, Delrio, Serracchiani, Guerini, Madia, Lon, Orlando, i segretari dopo di me Zingaretti, Letta, Gentiloni. Anche con Bersani, ma a Taranto per l'Ilva". Lo ha detto Matteoalla festa di Iv a Firenze. "Tutti questi parlano male delAct. Lo hanno votato, lo stannondo ma ilact ha aiutato il Paese, abbiano il coraggio di dire che il referendum è smentire quello che hanno fatto. Si dimettano o abbiano il coraggio dell'abiura, èquesto modo di fare politica. E' una", ha aggiunto. "Per inseguire Conte e i grillini state diventando la parodia di ...

E quando si parla die della sua lettura in chiave politica non c'è pezza che tenga: il buco lo vedi sempre . Jobs Act ti amo, no ti odio, anzi forse La grande stagione di riformismo di...In attesa dell'uscita dei bandi per ottenere ulteriori fondi economici necessari al completamento, è stato fatto il punto della situazione sui lavori di Villa. E' quasi terminato ilsul recupero degli affreschi e il rinforzo strutturale dei primi due piani. In preparazione il recupero degli infissi e la sostituzione, dove necessario. In ......nei prossimi anni' - continua- ' perchè l'Intelligenza Artificiale è ormai un dato di fatto con il quale dovremo necessariamente misurarci e che porterà a perdere una serie di posti di...

Lavoro: Renzi, 'Pd masochista sul Jobs Act, imbarazzo per chi non alza la voce tra i dem' La Gazzetta del Mezzogiorno

Firenze, 2 settembre 2023 – "Mancano trenta miliardi e non hanno nemmeno gli occhi per piangere. Allora invece che fare tante promesse e giratine show, come quelle che sta facendo la Meloni, si concen ...Matteo Renzi insiste a non capire. Nella sua newsletter settimanale il padrone di Italia Viva torna a bastonare il Partito Democratico per la sua intenzione di appoggiare il Referendum sul Jobs Act pr ...